Conflit israélo-palestinien - Trois roquettes tirées depuis la Syrie vers Israël (armée israélienne) -2

Trois roquettes ont été tirées vendredi soir depuis la Syrie en direction d'Israël, les premières depuis le début de l'escalade de violences entre l'armée israélienne et le Hamas palestinien, selon une source militaire à Jérusalem.Une roquette est tombée en territoire syrien et les deux autres se sont abattues sur des zones non-habitées du nord d'Israël, a indiqué l'armée israélienne. Selon l'Observatoire syrien des droits humains (OSDH), "trois explosions" ont été entendues près de Qouneïtra, en Syrie, à la frontière avec le plateau du Golan occupé par Israël. L'OSDH n'était en revanche pas en mesure de préciser s'il s'agissait de tirs visant Israël ou résultant de combats sporadiques en cours entre l'armée syrienne et des groupes d'opposition armés. Plus tôt dans la journée, du côté de la frontière israélo-libanaise, des soldats israéliens ont tiré sur des manifestants libanais qui avaient réussi à brièvement s'introduire du côté israélien de la barrière. Un membre du Hezbollah a succombé vendredi à ses blessures infligées par les tirs israéliens, ont indiqué le mouvement chiite libanais et l'agence nationale d'information (ANI). Depuis lundi, environ 2.000 roquettes ont été tirées à partir de la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas, sur Israël, dont 90% ont été interceptées par le bouclier antimissile "Dôme de fer", selon un bilan vendredi de l'armée israélienne. (Belga)

