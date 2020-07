Le président du sp.a Conner Rousseau rencontrera jeudi le trio qui tente de former une coalition "Arizona" au fédéral.Les présidents des partis formant l'actuel gouvernement fédéral, Georges-Louis Bouchez (MR), Joachim Coens (CD&V) et Egbert Lachaert (Open Vld) tentent d'élargir leur coalition minoritaire en y ajoutant la N-VA, le cdH et le sp.a. Ils souhaitent ainsi former une coalition majoritaire "Arizona", rappelant les couleurs du drapeau de cet État américain. Lundi, le trio souhaitait organiser une première réunion plénière. Mais celle-ci n'a pas pu se tenir, après les refus successifs des socialistes flamands et du cdH. Le ton est monté entre les potentiels partenaires, exception faite des nationalistes flamands de la N-VA, restés muets. Mardi, le président du cdH Maxime Prévot a été reçu pendant plus de trois heures par le trio d'informateurs. Mercredi matin, le sp.a a indiqué qu'il ne fermait pas définitivement la porte à cette formule. Le parti réclame toutefois des garanties sur papier sur trois exigences de base, qui font partie de son "New Social Deal" : des mesures en faveur du pouvoir d'achat (augmentation des bas salaires, des pensions), des investissements structurels dans le secteur des soins de santé (au-delà des 600 millions d'euros déjà mobilisés par le fédéral) et une "fiscalité plus juste", incluant une contribution plus importante des grands revenus. La présence des socialistes francophones du PS n'est pas mentionnée comme préalable par le sp.a. "On n'est pas marié avec le PS", a lancé sur Bel RTL, mercredi matin, la cheffe de groupe au parlement flamand Hannelore Goeman. (Belga)