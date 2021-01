Contrôle de l'AFSCA dans une épicerie de Sart à la suite d'une plainte d'un consommateur

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) a mené un contrôle lundi dans une épicerie du village de Sart en province de Liège à la suite d'une nouvelle plainte de consommateur tombé malade. Sur place, les inspecteurs ont pu constater un grand nombre de manquements qui pourraient mettre en danger la sécurité alimentaire des consommateurs, comme des denrées alimentaires périmées de plusieurs jours, indique mercredi l'AFSCA.Des mesures ont donc été prises dans le but de protéger la santé des consommateurs. "L'AFSCA est consciente qu'une épicerie de village est bien entendu un lieu de première nécessité et créatrice de lien social. Cependant, l'AFSCA doit continuer à protéger les consommateurs et ne peut fermer les yeux sur les manquements constatés sur place", souligne l'organisation. Des manquements comme des produits sans étiquette, des denrées périmées, des denrées alimentaires au sol, des boites de conserves bosselées ou encore des œufs vendus sans traçabilité ont été constatés. "C'est suite à ces constatations que l'épicerie s'est vue infliger un procès-verbal et que des denrées alimentaires impropres à la consommation ont été saisies. Comme pour tout contrôle non satisfaisant, un recontrôle est prévu, ici en février, afin de vérifier qu'il y a bien eu une remise en ordre. Une discussion avec la gérante aura entretemps lieu", précise l'AFSCA. (Belga)

