Les autorités sanitaires ont recensé 34 nouveaux décès liés au Covid-19, portant à 122 le nombre de personnes ayant succombé au coronavirus en Belgique depuis le début de la crise. Le nombre d'hospitalisations a augmenté à 1.859 (+256 patients), dont 381 sont en soins intensifs, ont indiqué mardi le SPF Santé publique et le Centre de crise lors de leur bilan quotidien.Quelque 526 nouveaux cas confirmés ont été dénombrés depuis lundi, dont 381 en Flandre, 87 en Wallonie et 38 à Bruxelles. Pour 20 cas, l'origine géographique n'est pas encore connue. En tout, 4.269 contaminations ont été confirmées en Belgique. Cette donnée ne porte que sur les cas analysés, elle ne reflète dès lors pas le nombre exact de personnes contaminées dans le pays. Tant le nombre de nouveaux cas, de nouveaux décès ou de patients admis en soins intensifs sont repartis à la hausse depuis la veille. Le nombre de nouvelles hospitalisations est en baisse pour le 2e jour consécutif. "Ces chiffres démontrent d'une manière très pénible que nous sommes en plein dans la pandémie, dans cette situation d'urgence", a déclaré Benoît Ramacker, porte-parole du Centre de crise. Concernant les nouveaux décès, en hausse depuis lundi, certains "ont été notifiés avec du retard et peuvent donc être liés à la situation des jours précédents", a précisé le virologue Emmanuel André.. En revanche, 410 personnes ont quitté l'hôpital depuis le 13 mars, soit 60 de plus que lundi. Les autorités sanitaires ont souhaité souligner l'importance de la solidarité dans la lutte contre le virus. "L'infection au coronavirus, ou à d'autres virus, crée de la stigmatisation entre communautés et de l'angoisse. Mais le virus ne touche pas une communauté en particulier, par contre la réponse à ce virus doit être une réponse solidaire: se protéger soi-même et protéger les autres." (Belga)