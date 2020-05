Coronavirus - 36.000 PV dressés en Belgique pour des infractions aux mesures

En Belgique, 36.000 procès-verbaux ont été dressés pour une infraction à la loi Covid-19, rapporte Sudpresse sur base des derniers chiffres disponibles et communiqués par Christian De Valkeneer, procureur général de Liège. 75% des personnes verbalisées recevront une proposition de transaction pénale.Celle-ci s'élèvera à 250 euros pour les participants à un rassemblement et 750 euros pour l'organisateur. Parmi les 25% restants, certains ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel car d'autres infractions ont été constatées. Les magistrats doivent encore se prononcer pour 12.000 personnes et des dossiers sont toujours en cours. Les chiffres mentionnées remontent à jeudi, précise Christian De Valkeneer. (Belga)

