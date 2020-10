Coronavirus - 5 patients Covid de Liège transférés vers des hôpitaux du Brabant flamand et du Limbourg

Cinq patients touchés par le coronavirus et en soins intensifs dans des hôpitaux de Liège ont été transférés dans des établissements du Brabant flamand et du Limbourg, a indiqué mercredi soir le CHU de Liège.Deux patients du CHR de la Citadelle ont été transférés, un à l'hôpital de Tongres et l'autre à l'hôpital de Tirlemont. Un patient de la clinique André Renard et un patient du CHU de Liège ont été transférés à l'UZ Leuven. Un patient du CHR de Verviers a été transféré à l'hôpital de Hasselt. Les hôpitaux du réseau public de Liège "remercient chaleureusement" les hôpitaux concernés pour cette démarche de "solidarité hospitalière interrégionale". (Belga)

