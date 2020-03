Coronavirus - 562 décès et 6.172 hospitalisés à ce jour en France

L'épidémie de coronavirus a causé à ce jour la mort de 562 patients (112 supplémentaires en 24 heures) en France et 6.172 malades sont hospitalisés, dont près de 1.525 cas graves en réanimation, a annoncé samedi le ministère de la Santé."Nous évoluons rapidement vers une épidémie généralisée sur le territoire", a souligné la direction générale de la Santé dans un point de situation, en appelant à "respecter strictement les consignes de confinement (et) les mesures barrières" telles que se laver régulièrement les mains et maintenir une distance minimale d'un mètre entre personnes. (Belga)

