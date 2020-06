Coronavirus - 568 morts aux Etats-Unis en 24 heures

Les Etats-Unis ont enregistré 568 décès liés au coronavirus au cours des dernières 24 heures, indique le point quotidien publié samedi soir par l'université américaine Johns Hopkins, qui fait autorité.C'est le dixième jour où le bilan quotidien des décès est inférieur à 1.000 aux Etats-Unis, bien qu'ils restent le pays le plus durement touché par la pandémie avec 119.654 morts sur 2.251.205 contaminations officiellement comptabilisées. Environ 20 Etats américains ont vu dernièrement un rebond des infections, tandis que l'épicentre de la maladie dans le pays s'est déplacé de New York et du nord-est vers le sud et l'ouest. Après être descendu en dessous des 20.000, le chiffre quotidien des nouvelles contaminations confirmées aux Etats-Unis est remonté ces derniers jours vers les 30.000 et au delà. Des craintes existent d'une deuxième vague de contaminations au Covid-19, après les réouvertures d'activités dans les Etats et les rassemblements massifs contre les violences policières et le racisme qui ont eu lieu ces dernières semaines à travers les Etats-Unis. Le meeting de campagne que tenait samedi le président Donald Trump à Tulsa (Oklahoma), le premier depuis le début de la crise du Covid-19, a aussi été accusé de risquer de diffuser le virus. (Belga)

