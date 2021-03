Coronavirus - Accrocher un origami le 16 mars en hommage collectif au deuil

"Fabriquer puis accrocher un origami pour rendre hommage aux personnes décédées en ce temps de pandémie. Se relier aux autres, symboliquement." Telle est l'idée derrière l'initiative imaginée à l'origine par la plate-forme de la province de Luxembourg, puis par toutes les plates-formes wallonnes de soins palliatifs. Elles lancent ainsi le mouvement "Accroche ton origami" en Wallonie qui se tiendra ce mardi 16 mars.Nous connaissons tous une personne décédée ou un proche endeuillé depuis le début de cette crise, avancent les organisateurs. L'absence de rituels et de mise en lien à la suite du décès d'un proche est encore difficilement vécue par les endeuillés. Reliés les uns aux autres symboliquement par cet origami, les participants rendront hommage mardi, le temps d'un instant, à toutes les personnes décédées depuis mars 2020. Familles, proches, soignants, ... chaque personne ayant perdu un proche ou étant en pensée avec quelqu'un de touché par le deuil est invitée à plier un origami, à l'accrocher et à le mettre en évidence dans un lieu qui lui correspond. On pourra aussi le partager sur les réseaux sociaux @accrochetonorigami - #accrochetonorigami. Plus d'informations sur www.facebook.com/accrochetonorigami. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.