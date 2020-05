Coronavirus - Achat groupé de 400.000 masques pas treize communes de l'arrondissement d'Hal-Vilvorde

Treize administrations communales dans l'arrondissement d'Hal-Vilvorde en province de Brabant wallon ont ensemble passé une commande de 400.000 masques, dans un achat groupé réalisé via l'intercommunale Haviland, indique celle-ci mercredi soir."Les prix diminuent fortement à partir de 100.000 exemplaires", explique Walter De Donder, président d'Haviland. Les échantillons de masques analysés mercredi et approuvés de sorte que des commandes ont été placées auprès de deux fournisseurs. 13 des 35 communes de l'arrondissement participent à ce premier achat groupé de 400.000 masques. Il s'agit d' Affligem, Asse, Beersel, Dilbeek, Galmaarden, Grimbergen, Hoeilaart, Kampenhout, Meise, Opwijk, Overijse, Wemmel et Wezembeek-Oppem. La livraison se fera en trois vagues au cours du mois de mai, avec les premiers masques livrés dès le 13 mai. Les communes sont responsables de la distribution. Un nouvel achat groupé est prévu par Haviland en juin. (Belga)

