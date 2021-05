Coronavirus - Action en référé du secteur culturel pour une reprise des activités en public sans délai

Le secteur culturel, représenté par 40 requérants (fédérations, personnes morales et physiques), a introduit une action en référé contre l'Etat Belge "dans l'ultime espoir d'obtenir sans autre délai la reprise des activités culturelles avec public en intérieur et en extérieur", annonce-t-il jeudi soir.L'action vise non seulement à faire constater l'illégalité des mesures imposées, à l'instar d'autres décisions rendues récemment en ce sens, mais également - et peut-être surtout - à dénoncer l'absence de proportionnalité desdites mesures, dès lors que de nombreuses études scientifiques démontrent l'absence de risque de contamination dans les lieux culturels, avancent les requérants. Le secteur culturel dénonce également la discrimination dont il est victime depuis le début de la crise du coronavirus. (Belga)

