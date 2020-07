Coronavirus - Afrique du Sud: le ministre du Commerce testé positif au Covid-19

Le ministre sud-africain du Commerce, Ebrahim Patel, a été testé positif au Covid-19, a annoncé samedi la porte-parole du gouvernement, devenant ainsi le quatrième ministre atteint par le coronavirus dans le pays le plus affecté d'Afrique.M. Patel, âgé de 58 ans, est "en forme, se trouve en auto-confinement et il va continuer à travailler de chez lui", a affirmé la porte-parole, Phumla Williams. "Ceux qui ont été en contact" avec lui "sont également en auto-confinement et ont été encouragés à se faire tester", a-t-elle ajouté. Ebrahim Patel est le quatrième ministre sud-africain à avoir été contaminé par le nouveau coronavirus. Ses collègues du Travail, Thulas Nxesi, 61 ans, et des Ressources minières, Gwede Mantashe, 65 ans, ont dû être hospitalisés. Quant à Nosiviwe Mapisa-Nqakula, le ministre de la Défense, il est désormais guéri. Plusieurs députés ont également été testé positifs. L'Afrique du Sud est le plus touché par la pandémie sur le continent africain et arrive à la cinquième place dans le monde après les Etats-Unis, le Brésil, l'Inde et la Russie. A ce jour, 434.200 cas ont été recensés en Afrique du Sud, dont 6.655 mortels. (Belga)

