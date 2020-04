Coronavirus - Afrique du Sud: le nombre de cas de coronavirus passe la barre des 5.000

Le nombre de cas de nouveau coronavirus en Afrique du Sud a dépassé mardi le chiffre symbolique de 5.000, après une augmentation de 354 en un jour, a indiqué le ministère de la Santé.Le pays compte désormais 5.350 cas et le nombre de morts a augmenté de dix, passant à 103. "C'est le chiffre quotidien le plus important à ce jour, qui représente une augmentation de 73% par rapport à la journée précédente", a indiqué le ministère dans un communiqué. L'Afrique du Sud est pour l'instant le pays d'Afrique qui annonce le plus de cas, suivi par l'Egypte. Le pays doit commencer le 1er mai à assouplir les strictes mesures de confinement adoptées depuis le 27 mars. (Belga)

