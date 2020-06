Coronavirus - Air Antwerp reprendra ses vols en septembre

Air Antwerp vise une reprise de ses vols le 1er septembre, indique jeudi la compagnie. "Il y a moins de demandes pour des vols d'affaires en été et qui plus est, toute personne qui arrive à Londres doit rester deux semaines en quarantaine."Air Antwerp, qui assure la liaison entre Anvers et Londres, ne reprendra pas ses activités en juillet et en août, la ligne étant principalement destinée aux hommes d'affaires, selon le porte-parole Yves Panneels. "Il y a toujours moins de demandes en été." En outre, toute personne qui arrive de l'étranger en Grande-Bretagne doit s'isoler pour deux semaines. "Pour nos clients, qui effectuent généralement l'aller-retour sur la journée, cela est donc impossible. Nous attendons que cette mesure soit levée avant de reprendre." (Belga)

