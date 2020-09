Coronavirus - airBaltic reprend les vols entre Bruxelles et Riga

La compagnie aérienne à bas coûts lettone airBaltic reprend à partir de ce lundi les vols entre Riga et neuf destinations, dont Bruxelles. Le gouvernement letton a en effet décidé d'assouplir les restrictions de voyage en vigueur."Nous saluons la décision du gouvernement letton d'assouplir les restrictions de voyage, tout en maintenant la sécurité et la santé publique comme une priorité absolue", a déclaré Martin Gauss, CEO de la compagnie aérienne, dans un communiqué de presse lundi. "Cela nous permet de mettre en place un certain nombre de routes supplémentaires, qui sont vitales pour la connectivité de la Lettonie et des États baltes." Depuis lundi, airBaltic reprend ses vols de Riga vers Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Göteborg, Lisbonne, Prague, Reykjavik, Vienne et Zurich. Au total, la compagnie dessert actuellement 35 destinations en Europe. La compagnie affirme avoir mis en place des mesures sanitaires strictes et que les nouvelles liaisons aériennes devraient être menées conformément aux recommandations des autorités. La compagnie aérienne conseille également aux passagers de vérifier les règlements de voyage et les mesures en vigueur dans les aéroports sur les sites officiels ou auprès des ambassades locales avant de partir. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.