L'Algérie a décidé lundi de prolonger jusqu'au 14 mai les mesures de confinement pour freiner la propagation du nouveau coronavirus, après avoir autorisé la réouverture de certains commerces en cette période de ramadan.Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a "reconduit pour une période supplémentaire de 15 jours, à savoir du 30 avril au 14 mai, le dispositif actuel du confinement ainsi que l'ensemble des mesures préventives", ont précisé ses services dans un communiqué. M. Djerad a appelé ses compatriotes à "continuer à observer en toute conscience et avec rigueur, les mesures d'hygiène, de distanciation sociale et de protection", selon le communiqué. Samedi, le Premier ministre avait ordonné la réouverture de plusieurs commerces, dont les salons de coiffure, les pâtisseries et les magasins de vêtements et de chaussures, afin de "réduire l'impact économique et social de la crise sanitaire". En outre, depuis le début, vendredi, du mois de jeûne du ramadan, les autorités ont allégé le couvre-feu décrété dans plusieurs régions du pays en raison de l'épidémie. Dans la wilaya (préfecture) de Blida, près d'Alger, où ont été enregistrés les premiers cas de nouveau coronavirus, le confinement total a été levé, laissant place à un couvre-feu de 14H00 à 07H00 locales (15H00 à 08H00 HB). Et dans les neuf wilayas les plus touchées par la pandémie -dont celle d'Alger-, les couvre-feux ont été réduits de deux heures. Selon des chiffres officiels, 432 décès ont été recensés jusque-là en Algérie. Au total 3.517 cas ont été officiellement déclarés. L'Algérie (44 millions d'habitants) est le pays d'Afrique qui déplore le plus grand nombre de décès. (Belga)