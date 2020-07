Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé jeudi ses concitoyens à continuer de porter un masque et de respecter la distanciation physique, après une hausse importante du nombre des malades de l'épidémie de Covid-19, consécutive au déconfinement.S'exprimant après une réunion du cabinet ministériel consacrée à la lutte contre le nouveau coronavirus, il a fait état de près de 1.000 nouveaux cas de contamination au cours des dernières 24 heures. Mais il a affirmé que pour le moment, tout restait ouvert --salles de fêtes, bars, boites de nuit, synagogues, lieux de travail, etc... "Nous ne voulons pas revenir à une politique de confinement général", a-t-il dit. Il a cependant annoncé le rétablissement d'une restriction: seules 50 personnes sont autorisées désormais à se rassembler dans des lieux publics fermés, comme les lieux de culte, et seules 20 personnes peuvent se réunir dans une maison. Le Premier ministre et le ministre de la Santé Yuli Edelstein ont aussi rappelé l'importance de continuer de porter un masque de protection, de respecter la distanciation physique et les règles d'hygiène. "Nous sommes en guerre pour le bien des citoyens", a affirmé M. Edelstein. Avec une population d'environ neuf millions d'habitants, Israël a annoncé son premier cas de nouveau coronavirus le 21 février. Depuis, 26.452 cas --dont 980 ces dernières 24 heures-- ont été officiellement recensés. Parmi eux, 324 personnes sont décédées de la maladie Covid-19. Le Parlement israélien a adopté mercredi une loi permettant au gouvernement d'utiliser son agence de sécurité intérieure pour le traçage des personnes infectées par le nouveau coronavirus. Jusqu'à récemment, Israël se vantait de sa gestion de la pandémie mais, au fur et à mesure du déconfinement, le nombre de contaminés est reparti à la hausse. (Belga)