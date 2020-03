Coronavirus - Arlon et Libramont lancent un appel aux volontaires pour les centres de tri hospitalier

Arlon et Libramont ont chacune lancé samedi un appel à volontaires dans le cadre de la mise en place d'un centre de tri installé à l'entrée de l'hôpital situé sur leur territoire. Ces appels résultent d'initiatives communales. Ces centres de tri permettront, le cas échéant, de diriger les patients se présentant aux urgences vers une prise en charge pour le Covid-19 ou vers les urgences classiques en cas d'autres pathologies.Ces centres de tri sont initiés par l'intercommunale luxembourgeoise de soins de santé Vivalia sur ses quatre sites hospitaliers (Arlon, Bastogne, Libramont et Marche-en-Famenne) et les services du gouverneur de la province de Luxembourg. La Croix-Rouge y apportera aussi son soutien dans le but de diriger les patients. Les citoyens volontaires pourraient être mobilisés dès lundi. Le matériel de protection sera fourni. Les volontaires pour la clinique d'Arlon peuvent envoyer un courriel à l'adresse christophe.gillet@arlon.be et pour la clinique de Libramont à l'adresse maximilien.gueibe@libramont.be De manière générale, il est demandé à chacun de ne pas se présenter directement vers les centres de tri. Toute personne présentant des symptômes d'infection doit d'abord prendre contact par téléphone avec un médecin généraliste qui est le seul habilité à prendre la décision de la diriger vers un centre de tri. (Belga)

