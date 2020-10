Coronavirus - Au Mexique, une femme de 103 ans survit au Covid-19

Une femme mexicaine de 103 ans souffrant d'une grave maladie pulmonaire chronique s'est remise du Covid-19 après une hospitalisation de 11 jours, selon l'Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS).Dona Maria a été testée positive au nouveau coronavirus mais ne souffre en revanche pas d'hypertension, de diabète ou d'obésité, qui sont des facteurs aggravants. "C'est ce qui a contribué au succès de son traitement", a déclaré l'IMSS dans un communiqué samedi. La vieille femme a été admise le 22 septembre à l'hôpital général régional de Guadalajara, dans l'Etat de Jalisco (ouest) en raison d'un écoulement nasal, d'une poussée de fièvre et de difficultés respiratoires, mais n'a pas eu besoin d'un respirateur. "Elle était toujours très gaie, consciente, parlant aux médecins. Même à la fin, elle nous a recommandé de prendre soin de nous-mêmes. Son évolution a été très bonne, les symptômes ont disparu", a déclaré le directeur de l'hôpital, David Sanchez, cité dans la déclaration. Elle est rentrée chez elle vendredi dernier. Les images publiées par l'IMSS la montrent en train d'applaudir les médecins alors qu'elle quitte l'hôpital en fauteuil roulant. Le Mexique compte 757.953 personnes contaminées et 78.880 décès dus au Covid-19 depuis le début de l'épidémie dans le pays en février. Au 11 août, 78 personnes âgées de plus d'un siècle avaient été diagnostiquées avec le Covid-19, dont 23 sont décédées (29,3 %), selon les données publiques sur la pandémie. L'un des cas les plus surprenants est celui d'un homme de 118 ans de l'Etat de Tabasco (sud-est, sur le golfe du Mexique), lui aussi diagnostiqué Covid-19 le 25 juillet, et a survécu. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.