Coronavirus - Au moins 15 morts dans une maison de retraite à Madrid, selon des familles

Au moins 70 personnes âgées ont été contaminées par le coronavirus dans une maison de retraite de Madrid et 15 en seraient mortes, ont affirmé mardi à la presse des membres de leurs familles.Le centre d'accueil de personnes âgées Monte Hermoso "nous a informés qu'il y a 70 personnes contaminées" parmi les 130 résidents et qu'il y avait "15 morts" lundi, a dit à l'AFP et à la presse Mariano Martinez. Cet homme était venu prendre des nouvelles de sa mère de 91 ans, malade d'Alzheimer, qui selon les informations qu'il a pu obtenir du centre, va bien et "n'a pas de fièvre". Selon lui, les personnels du centre ont cependant "fait tout ce qu'ils pouvaient" pour les résidents: "je vois comment ils pleurent", a-t-il ajouté. Le quotidien El Pais affirme qu'au moins 19 résidents seraient décédés à cause du coronavirus dans cette maison de retraite qui se trouve dans l'ouest de la capitale espagnole. La région de Madrid est la plus touchée d'Espagne par la pandémie. Elle compte près de la moitié des cas du pays (4.871 sur 11.178) et plus de 70% des décès, soit 355 sur 491 recensés jusqu'à mardi. (Belga)

