Aucun cas positif au Covid-19 n'a été détecté lors de la sixième vague de tests effectué parmi les clubs de première division anglaise, a communiqué samedi la Premier League. En tout, 1.195 joueurs et membres du staff ont été testés les jeudi 4 et vendredi 5 juin.C'est la deuxième fois depuis le début des tests qu'aucun cas positif n'est enregistré lors d'une vague de tests de dépistage, après la quatrième série, les 28 et 29 mai. 1.130 personnes avaient alors été testées. Depuis le début du mois de mai, un total de treize cas positifs sur 6.274 tests ont été recensés en Premier League. La Premier League doit reprendre à huis clos le 17 juin avec deux matchs en retard, Manchester City/Arsenal et Aston Villa/Sheffield United. Le week-end suivant, entre le vendredi 19 et le lundi 22, se tiendra la première des neuf journées pleines restantes. (Belga)