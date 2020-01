Coronavirus - Aucun des Américains évacués de Chine ne présente de symptômes

Aucun des 195 Américains évacués de la ville chinoise de Wuhan, épicentre de l'épidémie du nouveau coronavirus, ne présente de symptômes, ont fait savoir mercredi les autorités sanitaires américaines.Arrivés mercredi matin par avion sur une base militaire américaine à Riverside, en Californie, ils y resteront en quarantaine pendant 72 heures, a expliqué Nancy Messonier, des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Tous ont "volontairement accepté de rester sur la base", a-t-elle déclaré à des journalistes, précisant qu'ils allaient désormais être soumis à des "examens plus approfondis". Ces ressortissants évacués par le gouvernement américain ont été surveillés de près au cours de leur vol par des agents sanitaires. "Si les contrôles de routine des évacués identifiaient des individus malades, le département de la Santé a des procédures en place pour les transporter dans un hôpital civil local", avait annoncé plus tôt Alyssa Farah, porte-parole du secrétaire américain à la Défense. Le Japon a également évacué environ 200 de ses ressortissants, qui sont arrivés mercredi matin à Tokyo. La France prévoit deux avions pour ramener au moins 350 Européens, dont 250 Français. Le premier décollera "probablement vendredi", selon Paris. Le Canada compte également rapatrier quelque 160 Canadiens vivant dans la région de Wuhan, a annoncé mercredi son ministre des Affaires étrangères. (Belga)

