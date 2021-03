L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé mercredi qu'une enquête préliminaire n'avait établi aucun lien entre le vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 et le décès d'une infirmière autrichienne à qui il avait été injecté.L'Autriche avait annoncé lundi avoir cessé d'administrer un lot de vaccins produits par le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca, après le décès d'une infirmière de 49 ans qui a succombé à de "graves troubles de la coagulation" quelques jours après l'avoir reçu. Une de ses collègues, âgée de 35 ans, vaccinée avec le même lot, avait développé une embolie pulmonaire, mais est actuellement en voie de guérison. Deux autres cas "d'évènements thromboemboliques ont été signalés" après des injections provenant du même lot, a indiqué l'EMA. Cependant, "il n'y a, à l'heure actuelle, aucune indication que la vaccination ait eu ces conséquences, qui ne font pas partie des effets secondaires répertoriés de ce vaccin", a indiqué l'Agence. Quatre autres pays européens, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie et le Luxembourg, avaient suspendu dans la foulée les vaccinations avec des doses provenant de ce lot, livré dans 17 pays et qui comprenait un million de vaccins. "Bien qu'un défaut de qualité soit considéré comme peu probable à ce stade, la qualité du lot fait l'objet d'une enquête", a ajouté l'EMA. Depuis le début des campagnes de vaccination contre le coronavirus, des cas de personnes décédées alors qu'elles avaient reçu peu avant une injection ont été rapportés dans certains pays. Scrutés de près, ces décès - très peu nombreux - ne sont pas pour l'heure attribués au vaccin. (Belga)