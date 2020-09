Coronavirus - Brabant wallon: quatre classes de l'école maternelle d'Ohain fermées jusqu'au 22 septembre

Trois des sept classes de l'école maternelle communale d'Ohain, près de Lasne en Brabant wallon, qui avaient été fermées lundi en raison d'un cas de coronavirus, pourront rouvrir dès mardi.Les clases d'accueil et de première maternelle pourront rouvrir. En revanche, les élèves des deux classes de 2e et les deux classes de 3e maternelle sont tenus de respecter une quarantaine à domicile jusqu'au 22 septembre inclus. "Samedi soir, une enseignante de néerlandais qui travaille dans plusieurs classes de maternelle a contacté le pouvoir organisateur pour signaler qu'elle avait été testée positive au coronavirus. Notre échevine de l'enseignement a alors tenté de contacter durant le week-end le service en charge de la promotion de la santé à l'école (PSE) comme le recommande la circulaire que nous devons suivre. Mais elle n'a pas obtenu de réponse. Par précaution, les classes maternelles et les classes primaires étant sur des sites différents, nous avons pris contact avec les parents pour leur expliquer que toutes les classes maternelles seraient fermées ce lundi", confirme la bourgmestre de Lasne, Laurence Rotthier. Des contacts ont pu être pris dans la journée de lundi avec le PSE et il a été décidé de rouvrir, dès mardi, les classes d'accueil et de première maternelle dans lesquelles l'enseignante n'a pas exercé la semaine dernière. En revanche, les deux classes de deuxième et les deux classes de troisième maternelle, où l'enseignante de néerlandais a donné des cours, doivent rester fermées. Le PSE a pris le relais de la commune de Lasne pour informer les parents. Les élèves de ces quatre classes devront observer une quarantaine jusqu'au 22 septembre inclus. (Belga)

