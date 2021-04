Coronavirus - Bref rassemblement à Bruxelles contre des "mesures Covid non constitutionnelles"

Une quinzaine de personnes se sont assises devant la gare de Bruxelles-Centrale, samedi en fin d'après-midi, pour manifester leur mécontentement face à la manière dont les mesures contre la propagation du coronavirus sont prises depuis maintenant plus d'un an.Les manifestants ont mené une courte action symbolique, par un sit-in, au Carrefour de l'Europe, devant la gare de Bruxelles-Centrale. "Nous en sommes arrivés à une gestion de la crise Covid à coups d'arrêtés ministériels. On en compte 33 depuis un an. Et à chaque nouveau texte on constate une dégradation de nos droits. Si nous avions constaté pareille situation dans un pays lointain, on ne se serait pas gêné pour dénoncer cette situation non démocratique", a expliqué Jérémy Cosyns, organisateur de l'action, dans une vidéo résumant les raisons qui l'ont poussé à agir. "L'absence de débat au Parlement, le manque de courage parlementaire, les mesures prises sans la manière... Le gouvernement et le Parlement n'ont pas toujours lutté contre l'épidémie dans le total respect de notre Constitution", a-t-il affirmé, dénonçant également les sanctions pénales inhérentes aux mesures covid. (Belga)

