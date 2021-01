Coronavirus - Brésil: débordé par le Covid-19, l'Amazonas décrète un couvre-feu

L'Etat brésilien d'Amazonas (nord) a annoncé jeudi l'instauration d'un couvre-feu de dix jours en raison de la saturation des hôpitaux débordés par l'afflux permanent de patients atteints de Covid-19, avec de graves problèmes d'approvisionnement en oxygène.À Manaus, capitale de cet Etat presque entièrement recouvert par la forêt amazonienne, "il n'y a plus d'oxygène dans les hôpitaux et certains patients sont au bord de l'asphyxie", a dit à l'AFP Jessem Orellana, de l'antenne amazonienne de l'institut de recherche en santé publique Fiocruz. "Nous sommes au moment le plus critique de la pandémie", a admis pour sa part le gouverneur d'Amazonas, Wilson Lima. "Notre région produit de grandes quantités d'oxygène (grâce à la forêt), mais aujourd'hui, c'est notre population qui a besoin d'oxygène et de solidarité", a-t-il ajouté, précisant que de nombreux patients seraient transférés vers d'autres Etats. "Il y a un effondrement des soins de santé à Manaus", a reconnu le ministre brésilien de la Santé, Eduardo Pazuello, rappelant que la région avait été l'une des plus touchées en avril, lors de la première vague de l'épidémie. "Nous apportons notre soutien dans tous les aspects, avec pont aérien, fluvial et terrestre", a-t-il ajouté. Des avions militaires avaient pourtant apporté à Manaus près de 400 bombonnes d'oxygène ces cinq derniers jours, mais ce nombre s'est avéré insuffisant. Pour tenter de limiter le nombre de contaminations - et donc d'hospitalisations - le couvre-feu empêchera la population de sortir de 19h00 à 6h00 du matin. Manaus a enregistré mercredi son quatrième record quotidien consécutif d'enterrements, avec 198 enterrements, dont 87 de personnes décédées des suites du Covid-19, selon les données de la municipalité. Le Brésil a été touché de plein fouet par la deuxième vague de la pandémie, qui a fait plus de 207.000 morts dans ce pays de 212 millions d'habitants. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.