Coronavirus - Canada: deuxième cas de caillots sanguins rares après un vaccin AstraZeneca

Le Canada a annoncé samedi avoir identifié un deuxième cas en une semaine de caillots sanguins rares avec un faible taux de plaquettes après une vaccination avec le vaccin d'AstraZeneca, tout en continuant de recommander son utilisation.Le cas a été observé chez une personne vivant dans la province de l'Alberta (ouest) ayant reçu la version du vaccin d'AstraZeneca développée par le Serum Institute en Inde, ont indiqué les autorités sanitaires sur Twitter. "La personne a reçu un traitement et se rétablit," ont-elles précisé. Un premier cas avait été annoncé mardi dernier chez une Québécoise qui avait reçu le même vaccin. Les formations de caillots sanguins à la suite du vaccin d'AstraZeneca "restent très rares" et le Canada "continue de considérer que les avantages des vaccins (...) pour la protection contre le Covid-19 l'emportent sur les risques," ont indiqué les autorités sanitaires. "Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada continueront de surveiller de près l'utilisation de tous les vaccins Covid-19 et d'examiner et d'évaluer tout nouveau problème de sécurité," ont-elles ajouté. Fin mars, le Comité consultatif national de l'immunisation avait recommandé aux provinces de suspendre l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca chez les personnes âgées de moins de 55 ans, le temps d'évaluer les risques. Après un lent démarrage, la campagne de vaccination est en train de s'accélérer au Canada. À ce jour, 23,3% de la population canadienne a reçu au moins une dose de vaccin, selon le site Covid-19 Tracker Canada. Mais dans le même temps, le pays est confronté à une troisième vague de contaminations, forçant les provinces à renforcer récemment les restrictions. L'Ontario, qui compte le plus grand nombre de cas, a annoncé vendredi durcir et prolonger son confinement jusqu'au 19 mai prochain. Les frontières inter-provinciales avec le Québec et le Manitoba seront fermées aux déplacements non-essentiels à partir de lundi. Le Canada a enregistré plus de 1,1 million de contaminations depuis le début de la pandémie et quelque 23.500 morts. (Belga)

