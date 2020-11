Coronavirus - Chypre : deux villes confinées après une explosion des cas

La République de Chypre a décidé mercredi de confiner deux principales villes où le nombre de cas de la maladie Covid-19 a explosé ces dernières semaines, après la mise en place d'un couvre-feu nocturne dans l'ensemble de l'île.Avec l'objectif de freiner cette hausse et d'alléger la pression sur les services hospitaliers, les villes portuaires de Paphos (ouest) et Limassol (sud) seront en confinement à partir de jeudi et jusqu'à fin novembre, ont indiqué les autorités. Personne ne pourra entrer dans ces villes et les habitants des deux cités ne pourront en sortir. Le couvre-feu nocturne y sera également étendu de trois heures, de 20h00 à 05h00 locales. Selon le ministre de la Santé Constantinos Ioannou, 70% des cas ont été enregistrés à Paphos et Limassol. Parcs, musées, cinémas, centres commerciaux, salles de gym y seront également fermés. Dans le reste de l'île, un couvre-feu de 23h00 à 05h00 locales restera en vigueur et les bars, restaurants et cafés devront fermer à 22H30 locales, jusqu'au 30 novembre. Mercredi, 165 cas et quatre décès ont été enregistrés en République de Chypre, pays de quelque 900.000 habitants et membre de l'Union européenne. (Belga)

