Coronavirus - Colombie: record quotidien de morts, pour un total de 90.000 décès

La Colombie a enregistré jeudi 545 morts du Covid-19 en 24 heures, son record depuis le début de l'épidémie, et a dépassé le seuil des 90.000 décès à ce jour, en pleine crise sociale contre le gouvernement.Dans son dernier rapport, le ministère de la Santé a indiqué que le nombre de morts depuis le début de la pandémie en mars 2020 s'élevait à 90.353, alors que les contaminations dépassent les 3,4 millions de cas, après un record de 28.624 cas au cours de ces dernières 24 heures. La Colombie subit une troisième vague de l'épidémie de Covid-19, avec un nombre de cas mortels parmi les plus élevés depuis le début de la pandémie. Le gouvernement de Ivan Duque attribue en partie cette hausse aux manifestations qui secouent le pays depuis le 28 avril ayant fait près de 60 morts. Des dizaines de milliers de personnes se réunissent encore aujourd'hui dans les plus grandes villes de Colombie pour réclamer plus de justice sociale, une réforme de la police et un Etat plus solidaire, afin de soulager une économie ravagée par l'épidémie, entre autres. Le pays d'Amérique latine a accéléré le rythme de sa campagne de vaccination avec 10,7 millions de doses injectées. Le gouvernement espère vacciner 35,7 millions de Colombiens avant la fin de l'année. Rapportée à sa population, la Colombie est le quatrième pays avec le plus de décès liés au coronavirus en Amérique latine et aux Caraïbes, derrière le Pérou, le Brésil et le Mexique. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.