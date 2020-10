Colruyt Group recherche plus de 2.000 collaborateurs supplémentaires pour l'aider à faire face aux conséquences de la pandémie de CoviD-19, annonce-t-il vendredi. Il propose notamment aux personnes des secteurs les plus touchés par la crise, qui sont actuellement au chômage temporaire, de prêter main forte dans les magasins, les centres de distribution logistique et les ateliers de production du groupe.(Belga)