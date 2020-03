Coronavirus - Décès d'un touriste allemand en Égypte, premier mort sur le continent africain

L'Égypte a annoncé dimanche un premier décès lié à l'épidémie du nouveau coronavirus à Hourghada (sud-est), le premier sur le continent africain.Il s'agit d'un "ressortissant allemand âgé de 60 ans (...) admis à l'hôpital public de Hourghada le 6 mars dernier" et testé positif au nouveau coronavirus le 7 mars, a indiqué Khaled Megahed, porte-parole du ministère de la Santé dans un communiqué. Arrivé en Égypte une semaine plus tôt, "il s'est éteint le 8 mars", a poursuivi M. Megahed. Souffrant d'une "pneumonie aigüe", le touriste allemand "avait refusé d'être transféré en quarantaine", a souligné le ministère. L'Égypte compte 48 personnes contaminées, dont 45 personnes infectées sur un bateau de croisière à Louxor, selon les chiffres présentés samedi par les autorités locales. Le bateau transportait 101 touristes étrangers et 70 Égyptiens, selon le Premier ministre Mostafa Madbouli. Ces dernières semaines, trois autres infections au nouveau coronavirus avaient été enregistrées, dont la première --concernant un citoyen chinois-- avait été déclarée "guéri". Alors que le nombre de personnes contaminées a dépassé les 105.000 et que le virus a fait près de 3.600 victimes dans le monde, de nombreuses rumeurs circulent au sujet de l'apparition de nouveaux cas non-déclarés de Covid-19 en Égypte, dont Le Caire se défend. L'Allemagne elle-même compte près d'un millier de cas sur son territoire mais pas encore de décès avant la mort de ce touriste en Égypte. (Belga)

