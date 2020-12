Coronavirus - Décès de deux résidents de la maison de repos de Mol après la visite de Saint-Nicolas

Deux résidents de la maison de repos Hemelrijck à Mol sont décédés après avoir été testés positifs au coronavirus dans la foulée de la visite de Saint-Nicolas organisée par la direction de l'établissement, a indiqué dimanche le bourgmestre de la commune Wim Caeyers (CD&V). De nouvelles contaminations ont par ailleurs été enregistrées: 112 résidents soit 2/3 des pensionnaires et 25 membres du personnel ont ainsi été contaminés jusqu'à présent.Le foyer de contaminations qui a éclaté au sein de la maison de repos ne semble donc pas encore entièrement sous contrôle. "Une fois qu'un tel foyer éclate, il est très difficile de l'arrêter", explique le bourgmestre de cette commune de la province d'Anvers qui rencontre régulièrement la direction du home. L'homme avait par ailleurs critiqué cette dernière pour ne pas s'être concertée avec la commune avant d'organiser l'événement lors duquel les mesures de sécurité n'auraient pas été suffisamment respectées. "Il est maintenant question de deux décès", poursuit Wim Caeyers. "Ils avaient été testés positifs même si officiellement il n'est pas certain qu'ils ont été emportés par le virus. La plupart des résidents présentent des symptômes légers ou modérés mais la semaine qui vient s'annonce cruciale pour voir si ceux-ci ne s'aggravent pas." L'homme qui avait endossé le costume du grand saint ignorait qu'il était positif au coronavirus et qu'il était vraisemblablement aussi un supercontaminateur. Des tests en laboratoire devront déterminer si l'ensemble des cas positifs au sein de la maison de repos peuvent être reliés à celui-ci. (Belga)

