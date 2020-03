Coronavirus - Delhaize aussi pourrait mobiliser 1.000 personnes de plus dans ses magasins

Outre Colruyt, Delhaize aussi pourrait faire appel à environ 1.000 personnes de plus pour faire face à l'afflux dans ses magasins à travers le pays, indique vendredi soir son porte-parole.Les supermarchés font face à un afflux de clients depuis jeudi après-midi et ils s'attendent à ce que la situation perdure ces prochains jours. Ils vont donc renforcer le personnel dans leurs enseignes. Chez Colruyt, un millier de collaborateurs des services centraux (administration, comptabilité, ...) se tiennent prêt à rejoindre, si besoin est, magasins et centrales de distribution. Delhaize a lancé un système analogue. "Un millier de personnes peuvent être intégrées de façon flexible dans nos magasins sur toute la Belgique où cela s'avèrera nécessaire. Ils peuvent remplir les rayons. Et ils peuvent remplacer d'autres membres du personnel cloîtrés chez eux par la maladie ou la garde de leurs enfants". (Belga)

