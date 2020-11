Coronavirus - Des communes de la côte conservent l'obligation du port du masque sur les digues

Les communes de La Panne, Nieuport et Coxyde conservent l'obligation de porter un masque buccal sur la digue, a confirmé mardi le bourgmestre de Coxyde, Marc Vanden Bussche (Open Vld). Les communes avaient déjà introduit une obligation générale de port du masque buccal sur leur territoire et maintiennent cette règle malgré l'assouplissement du gouverneur Carl Decaluwé.Sur la digue, un masque buccal était obligatoire pendant toutes les vacances d'automne. Depuis lundi, la règle a été levée par le gouverneur Carl Decaluwé. Toutefois, ces communes ont conservé la règle. "Nous avions déjà introduit conjointement une obligation générale de port du masque buccal sur notre territoire, indépendamment de la décision du gouverneur. Nous conservons cette règle, donc tout le monde doit porter un masque buccal sur la digue à La Panne, Nieuport et Coxyde", explique M. Vanden Bussche. La réglementation n'a pas encore de date de fin concrète. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.