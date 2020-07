Maintenant que l'ordonnance de la gouverneure d'Anvers, Cathy Berx, concernant les mesures supplémentaires à mettre en œuvre dans la province pour enrayer la propagation du coronavirus est prête, celles-ci entreront en vigueur à partir d'aujourd'hui/mercredi soir. Cela implique, notamment, le port obligatoire et généralisé du masque, ainsi qu'un "couvre-feu" qui débutera à 23h30. Ce dernier terme ne figure pas dans l'ordonnance car il ne s'agit pas d'un terme juridique à proprement parler, mais il sera interdit de circuler dans l'espace public, sauf pour les déplacements essentiels et urgents.Les différentes zones de police locales appliqueront immédiatement les mesures à partir de ce mercredi soir. "Mais je crois aussi très fort au soutien social", a déclaré Cathy Berx. "Nous devons nous inciter mutuellement à suivre ces mesures. De cette manière, nous réussirons, espérons-le, à inverser la courbe des infections. Mais la première chose à faire, à court terme, pour que cela se fonctionne, est de mettre en quarantaine ou d'isoler à domicile les patients testés positifs ou les personnes à risque qui n'ont pas encore été testées ou qui attendent le résultat d'un test." À ce sujet, la gouverneure d'Anvers avait déjà demandé à plusieurs reprises à l'Agence flamande de soins de santé d'imposer une "quarantaine rigoureuse" aux personnes concernées et d'en observer l'application. Pour l'instant, il n'y aura pas de fermeture physique de la province ou de la ville d'Anvers, ni d'interdiction de voyager pour les résidents anversois. "Cela aurait un impact énorme sur Anvers, mais pas uniquement. Sans parler de la possibilité matérielle ou logistique de le faire", a expliqué Cathy Berx, qui avait auparavant déconseillé de se rendre à Anvers pour des raisons non-essentielles. Des sanctions pouvant aller jusqu'à 1.600 euros seront appliquées en cas de violation des nouvelles mesures, telles que le couvre-feu. (Belga)