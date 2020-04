Les organisateurs du grand prix de F1 de Grande-Bretagne se sont dits prêts à tenir deux grand prix d'affilée pour favoriser la reprise du championnat du monde interrompu et sérieusement compromis par le coronavirus, une piste également étudiée en Autriche.Neuf des 22 courses de la saison 2020 ont déjà été annulées (Australie, Monaco) ou reportées sine die (Bahreïn, Chine, Vietnam, Pays-Bas, Espagne, Azerbaïdjan, Canada) en raison de la pandémie de Covid-19. Le GP de France prévu le 28 juin est la première des courses encore programmées mais sa tenue est incertaine. En Autriche (course prévue le 5 juillet), les organisateurs seraient prêts à organiser deux grand prix à la suite, le second en semaine, selon un des dirigeants de Red Bull, Helmut Marko, qui s'est exprimé à la radio autrichienne ORF. Une demande d'organisation de course à huis clos sur le circuit de Spielberg a par ailleurs été transmise au gouvernement, avec une "très haute" chance d'être approuvée, selon lui. L'Autriche a été l'un des premiers pays européens à assouplir cette semaine quelques restrictions prises pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Dimanche, le directeur du circuit de Silverstone Stuart Pringle a également indiqué au quotidien The Guardian que des discussions étaient en cours avec les patrons de la F1 sur l'hypothèse de deux grand prix d'affilée sur la célèbre piste britannique. Le GP de Silverstone est prévu le 19 juillet et aurait lieu vraisemblablement à huis clos. Le directeur sportif de la F1, Ross Brawn, envisageait que la saison puisse démarrer en juillet en Europe, éventuellement par "un événement à huis clos", lors d'une interview à Sky Sports mercredi dernier. (Belga)