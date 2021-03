Coronavirus - Devant les contaminations galopantes, Namur sanctionne les rassemblements

Face à l'augmentation des contaminations et des hospitalisations liées au covid-19, la police de Namur sanctionnera à nouveau les rassemblements de plus de 10 personnes, a annoncé le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, à l'entame du conseil communal mardi soir.La situation sanitaire est préoccupante tant en province de Namur que sur le territoire de la ville de Namur, a indiqué le bourgmestre lors du point sur l'évolution épidémiologique, qui précède chaque séance du conseil communal. "Dans ce contexte, la police va sévir, notamment devant les rassemblements de plus de 10 personnes qui s'observent sur le halage ou à la Citadelle, en particulier le vendredi soir après les cours. Jusqu'ici, nous avions décidé de ne pas sortir le bâton et faisions de la prévention. Dorénavant, la police sanctionnera les rassemblements s'ils dépassent le nombre prescrit", a annoncé M. Prévot. "Le nombre de nouveaux cas de contamination a augmenté de 55% en une semaine. Nous sommes dans le rouge pour tout : le taux de reproduction augmente et les hospitalisations ont grimpé en flèche ces dix derniers jours. Le Namurois connaît l'une des plus fortes incidences en Belgique", a précisé Maxime Prévot. Le testing a plus que doublé à Namur ces derniers jours : le centre de Belgrade, qui vient d'obtenir une extension de location de six mois par la Défense, a procédé à 590 tests lundi (230 en moyenne les autres jours), et celui de Jambes à 621 samedi. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.