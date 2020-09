Coronavirus - En Flandre, un modèle à compléter pour accueillir davantage de public dès mardi

En Flandre, les grandes salles, les centres de congrès et les stades pourront accueillir davantage de public dès mardi. Afin d'y faciliter l'organisation d'événements, les autorités régionales, en collaboration avec le secteur événementiel et les membres du GEES, ont développé un 'Covid Infrastructure Risk Model' (CIRM), reprenant notamment une check list pouvant être complétée par les organisateurs pour calculer les risques liés au coronavirus, ont annoncé le ministre-président flamand Jan Jambon et les ministres régionaux Zuhal Demir et Ben Weyts.Le 20 août dernier, le Conseil national de Sécurité (CNS) avait décidé d'autoriser à nouveau la présence de 200 spectateurs à l'intérieur et de 400 en plein air. "Mais si la salle le permet, davantage de public peut être présent", ont souligné les responsables flamands. C'est dans ce cadre qu'a été développé le CIRM. Après un screening positif, les organisateurs d'événements pourront demander à leur commune l'autorisation de dépasser le nombre de spectateurs prévus par le CNS. La distance de sécurité entre eux sera par ailleurs réduite de 1,5 à 1 mètre. "Si les gens sont assis et portent un masque, il apparaît que la distance d'un mètre est suffisante. Ca ne paraît pas spectaculaire, mais ça donnera l'oxygène nécessaire aux organisateurs d'événements pour relancer leurs activités de manière rentable", a estimé Zuhal Demir. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.