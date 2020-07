La pandémie de nouveau coronavirus est "sous contrôle" en Jordanie, a déclaré dimanche le roi Abdallah II, estimant que le pays devait désormais donner la priorité à la reprise économique."Nous avons géré avec succès le coronavirus, qui est aujourd'hui sous contrôle en Jordanie", a-t-il affirmé lors d'une réunion dimanche avec de hauts responsables. "Mais comme tous les pays du monde, nous en avons payé le prix économique, et il est temps de se concentrer (...) sur la situation économique", a-t-il déclaré, selon un communiqué du palais. La Jordanie, dont le taux de chômage a atteint 19,3% dans le royaume au premier trimestre 2020, "sortira plus forte (de la crise) comparé à d'autres pays de la région", a-t-il assuré. Le royaume continue de rapporter presque quotidiennement de nouveaux cas, que ce soit des Jordaniens ou des étrangers entrés sur le territoire. Les autorités ont rapporté officiellement 1.179 infections au total, dont 10 décès, et imposé un couvre-feu strict contre la propagation du nouveau coronavirus, avant d'alléger ces mesures début juin. Les consignes de distanciation physique sont cependant maintenues et le port du masque reste obligatoire dans la plupart des lieux publics. (Belga)