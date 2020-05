Coronavirus - En Wallonie, le système de prêt à taux zéro pour les locataires est sur les rails

En fin de semaine passée, 37 demandes de locaprêts, ces prêts à taux zéro accordés par la Wallonie aux locataires qui sont financièrement touchés par la crise du coronavirus afin de leur permettre de payer leur loyer, avaient été introduites et deux de ces prêts avaient déjà été accordés, a indiqué le ministre wallon du Logement, Pierre-Yves Dermagne (PS), mardi soir, en commission spéciale du parlement régional.Les demandes relatives à l'octroi de ces prêts peuvent être introduites depuis le 4 mai et le système est, depuis lors, totalement opérationnel, a précisé le ministre. Selon ce dernier, la communication autour de ce dispositif, qui passe pour l'instant par les communes et les CPAS, va rapidement être élargie, notamment via le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté. La volonté du gouvernement est que cette mesure puisse bénéficier aux locataires travaillant dans des secteurs dont la relance sera probablement plus tardive, comme l'horeca. L'aide apportée par le locaprêt couvre actuellement une période de 6 mois et elle demeure un prêt... à rembourser, a encore souligné M. Dermagne en rappelant enfin que les demandes doivent être introduites avant le 30 juin. Cette date pourra cependant faire l'objet d'une évaluation, en fonction de l'évolution de la crise. (Belga)

