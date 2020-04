Coronavirus - Equateur: décès triplés en 15 jours à Guayaquil en raison de la crise sanitaire

Les décès ont triplé ces 15 derniers jours dans le Guayas et son chef-lieu Guayaquil avec plus de 6.700 morts, du fait de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 dans cette province d'Equateur, selon une source officielle.Avant la pandémie, dont le premier cas a été détecté le 29 février dans le pays, la province de Guayas, sur la côte Pacifique (sud-ouest), comptait 2.000 morts par mois en moyenne. Mais "durant ces 15 jours d'avril, il y a eu 6.703 décès", a déclaré jeudi Jorge Wated, chargé par le gouvernement de la gestion de la crise dans la province. Lors d'une visio-conférence de presse, il a souligné que parmi ces décès, il y a eu des victimes du nouveau coronavirus, des cas suspects et des morts d'autres maladies, mais il n'en a pas précisé les pourcentages. Le Guayas compte environ 70% des plus de 8.200 cas confirmés de Covid-19, dont 403 morts, répertoriés jusqu'à jeudi en Equateur. De ce total, 4.353 cas ont été détectés à Guayaquil, épicentre de la pandémie dans le pays et l'une des villes les plus affectées d'Amérique latine. Faute d'attention médicale dans des hôpitaux débordés, de nombreuses personnes sont décédées d'autres affections dans ce port de 2,7 millions d'habitants. Le couvre-feu imposé 15 heures par jour pour enrayer la propagation du virus a en outre ralenti le travail d'entreprises funéraires elles aussi dépassées et dont des employés ont parfois refusé d'aller chercher à domicile des personnes décédées, de peur d'être contaminés. Au cours des trois dernières semaines, environ 1.400 cadavres ont été retirés par une force spéciale militaro-policière déployée par le gouvernement, dont 800 dans des logements et le reste dans des hôpitaux, afin d'être inhumés. "Il reste près de 700 personnes que nous espérons enterrer entre cette semaine et la prochaine", a ajouté M. Wated. (Belga)

