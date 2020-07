Coronavirus - Estaimpuis rend également le masque obligatoire partout

La commune d'Estaimpuis, dans le Hainaut, a emboîté le pas à celle de Courcelles, en décidant dimanche de rendre obligatoire le port du masque dans l'espace public sur son territoire, révèlent plusieurs médias locaux.Tous les plus de 12 ans devront le porter, sauf en faisant du sport, et ce dès lundi et jusqu'au 17 août inclus, relaient Notélé, l'Avenir et La Meuse. La mesure découle d'une ordonnance prise dans ce sens dimanche après-midi. (Belga)

