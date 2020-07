Coronavirus - Flambée de nouvelles infections au coronavirus en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud a enregistré plus de 10.000 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, un record qui laisse craindre une flambée des infections dans le pays, selon des chiffres officiels.Quelque 10.853 nouveaux cas confirmés ont été recensés samedi, ce qui porte le total à 187.977 depuis le mois de mars, selon le ministère de la Santé. Le bilan des décès liés au virus s'établit de son côté à 3.026, en hausse de 74 par rapport à la veille. Les autorités sanitaires s'attendent à un pic de contaminations à la suite du relâchement progressif du confinement strict mis en place le 27 mars. L'économie de son côté devrait se contracter de plus de 7% cette année, sa plus forte chute depuis 90 ans. L'Afrique du Sud, pays le plus développé du continent économiquement, est également celui ayant à déplorer le plus grand nombre de cas de contaminations. (Belga)

