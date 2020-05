Le coronavirus a causé 166 décès supplémentaires en 24 heures en France, a annoncé samedi le ministère de la Santé, ce qui porte le nombre total de morts à 24.760 depuis le 1er mars.Sur ce total, 15.487 personnes sont décédées dans les hôpitaux et 9.273 dans les établissements médico-sociaux, indique le ministère dans un communiqué. La pression sur les services de réanimation continue à s'amoindrir, avec 51 patients Covid-19 en moins, mais le nombre total de malades hospitalisés dans ces services reste supérieur aux capacités initiales. "Les cartes de synthèse de suivi de l'épidémie montrent une évolution importante aujourd'hui : les tensions hospitalières en région PACA (sud-est) diminuent, ce qui entraîne le passage de l'ensemble de ses départements du +orange+ au +vert+" en vue du déconfinement prévu à partir du 11 mai, selon le communiqué. La nouvelle carte qui fait la synthèse de deux indicateurs (circulation active du virus et les capacités de réanimation) comporte désormais 32 départements rouges (inchangé), 22 oranges (contre 28 la veille) et 47 verts (contre 41 la veille), est-il précisé. Dans les départements en vert, une moindre présence du virus permettra d'organiser un déconfinement plus large. Ceux en orange (une catégorie provisoire) ne présentent qu'un seul des deux critères favorable - la circulation active du virus ou les capacités en réanimation. Le 7 mai, ne resteront que deux catégories -vert et rouge- qui détermineront le niveau de relâchement des restrictions mise en oeuvre depuis le 17 mars. (Belga)