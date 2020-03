La France compte désormais près de 2.000 décès dus au nouveau coronavirus depuis le début de l'épidémie dont près de 300 survenus en 24 heures, selon le bilan officiel communiqué vendredi soir.Ce bilan (1.995 décès) a été multiplié par quatre dans les hôpitaux en une semaine. Selon le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, 15.732 malades sont désormais hospitalisés dans 623 établissements dont 3.787 cas lourds en réanimation, soit un nouvel afflux de 412 patients en une seule journée. L'épidémie frappe désormais de plein fouet la région Ile-de-France, où se trouve Paris et plus de 10 millions d'habitants. Par ailleurs, M. Salomon a annoncé dans le courant du week-end une première évacuation d'une quinzaine de patients en réanimation vers les établissements du centre de la France. Le système sanitaire français cherche à éviter la saturation des régions les plus touchées, en multipliant les transferts de malades, notamment par train ou avion militaire. (Belga)