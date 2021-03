Coronavirus - GB: Arrestations et amendes pour des supporters à Glasgow en Ecosse

La police écossaise, citée par la BBC dimanche soir, affirme qu'un "petit nombre" d'arrestations ont été effectuées et des amendes infligées alors qu'une foule de supporters s'est réunie pour célébrer à Glasgow la victoire de l'équipe des Rangers, sacrés champions d'Écosse de football.De grands groupes de supporters se sont rendus au stade de la ville pour fêter le premier titre des Rangers depuis 2011, à la suite d'un match nul à Dundee (0-0) de leur grand rival, le Celtic, qui avait gagné les neuf derniers titres à savoir depuis 2012. Les gens réunis dans la ville, chantaient, hissaient des drapeaux et ont tiré des feux d'artifice. Pourtant le confinement impose de rester à la maison, et les matchs se jouent sans public en Ecosse en raison de la pandémie de Covid-19. La Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, affirme que les foules étaient "exaspérantes et scandaleuses" et pourraient causer des retards dans la gestion de l'épidémie. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.