Les autorités grecques ont exprimé lundi leur inquiétude après la hausse du nombre de nouveaux cas de Covid-19 dans le pays, qui s'apprête à entamer sa saison touristique dans une semaine."Quiconque croit que nous sommes débarrassés du virus, se trompe", a prévenu le ministre de la Protection du citoyen, Nikos Hardalias. "Il faut être vigilant et respecter les mesures pour empêcher la propagation du virus", a-t-il indiqué aux médias. Le ministère a annoncé lundi 97 nouveaux cas du Covid-19 et deux morts depuis jeudi. Presque un tiers de ces 97 nouveaux cas concernent des voyageurs de l'étranger, selon un communiqué ministériel. A partir du 15 juin, les deux principaux aéroports d'Athènes et de Thessalonique (nord) sont autorisés à accueillir les visiteurs d'une trentaine de pays, en majorité de l'Union européenne, les principaux clients du pays, marquant le début de la saison touristique. L'ouverture des aéroports régionaux est prévue pour le 1er juillet. Le nombre total de décès dus au Covid-19 depuis le début de la pandémie dans le pays fin février, s'élève à 182 personnes et le nombre de cas à 3.049, selon le ministère. Parmi les 97 nouveaux cas repérés, figurent vingt-neuf personnes testées positives dans le département de Xanthi dans le nord-est du pays, une région déjà touchée par le virus en avril. Le ministère a annoncé la reprise de la publication du bilan quotidien sur la situation du Covid-19 dans le pays, arrêtée la semaine dernière car il n'y avait que moins de cinq nouveaux cas par jour. Le déconfinement en Grèce a commencé graduellement le 4 mai après six semaines de restrictions strictes de circulation passibles de lourdes amendes. Depuis deux semaines, bars et cafés sont rouverts dans le pays mais les mesures de distanciation sociale sont peu respectées. Le week-end dernier, les autorités ont dû fermer pour deux mois un bar sur l'île cosmopolite de Mykonos dans les Cyclades où la distanciation sociale n'avait pas été respectée en infligeant une amende de 20.000 euros au propriétaire. Le président de l'union des médecins, Athanassios Exadaktylos, a mis en garde contre de nouvelles mesures de restriction, si les recommandations sur le port de masque et sur la distanciation sociale ne sont pas respectées, dans un entretien à la télévision publique Ert. (Belga)