Haïti a atteint un pic épidémiologique, ont déclaré lundi les autorités sanitaires du pays qui observent une baisse du nombre de cas détectés de Covid-19, épidémie dont la gravité est selon elles moindre que ce que les prédictions alarmantes anticipaient."Nous n'avons pas autant de décès ou autant de cas sévères que ce à quoi nous nous attendions", a déclaré le Dr Patrick Dely, directeur du département d'épidémiologie du laboratoire national. "Nous pensons que le virus, qui fait tant de dégâts dans d'autres pays, ne se comporte pas de la même façon chez nous. Maintenant quant à savoir pourquoi: ce sont des questions sur lesquelles la direction épidémiologique mène des recherches", a-t-il ajouté. Depuis les premiers cas détectés le 19 mars, Haïti n'a recensé que 4.309 personnes testées positives au nouveau coronavirus parmi lesquelles 73 sont décédées, selon le dernier bilan officiel publié dimanche. Les autorités haïtiennes reconnaissent que ces statistiques ne sont pas représentatives de la réalité, compte tenu du faible nombre de tests réalisés, mais affirment qu'elles leur permettent néanmoins d'évaluer la progression de l'épidémie à travers le pays. "Nous avions prévu d'atteindre le pic au cours de la 27e semaine épidémiologique", soit la dernière semaine du mois de juin, "or, sur la base de nos observations, à partir de la 22e semaine, fin mai, nous avons vu une tendance à la baisse du nombre de cas que l'on recense", a indiqué Dr Dely. "Nous ne pouvons pas nous vanter parce que nous ne savons pas quels changements peuvent se produire au moment où nous parlons. Est-ce que l'on va avoir une autre vague? Nous ne pouvons pas savoir comment la maladie va se comporter", a-t-il toutefois précisé rappelant que le pays était "en période de forte transmission". Parmi les 11,2 millions d'habitants, les scientifiques prévoyaient environ 2.000 morts dans le meilleur scénario possible, quand leurs projections les plus pessimistes établissaient un bilan humain au-delà de 20.000 décès. Le déni de la population face au Covid-19 perdure notamment dans la capitale où quantité de personnes sont victimes d'une "petite fièvre", refusant d'être testées. Si les aéroports, écoles et la frontière avec la République dominicaine sont fermés depuis le 19 mars, les autres activités quotidiennes perdurent à travers le pays. Rester confiné à domicile est impossible pour la grande majorité des Haïtiens qui dépend quotidiennement de l'économie informelle pour survivre.