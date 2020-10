Coronavirus - Intercommunale Vivalia: des mesures spéciales dans les centres de dépistage et drive-ins

Les drive-ins et centre de dépistages de Vivalia ont été littéralement pris d'assaut ces derniers jours, indique dimanche un communiqué de l'intercommunale de soins de santé qui regroupe l'ensemble des hôpitaux de la province du Luxembourg. Vivalia a donc décidé de mettre en place des mesures spéciales.Du 13 au 16 octobre, seules les personnes présentant des symptômes du Covid seront testées sur avis de leur médecin généraliste, avertit l'intercommunale, précisant encore qu'il n'est provisoirement plus possible de tester tous les patients contacts (ayant été en contact avec un cas de coronavirus confirmé). Par ailleurs, un rendez-vous doit obligatoirement être fixé pour le test et les tests pour les personnes qui partent à l'étranger ne sont plus effectués. Au total cumulé des laboratoires Vivalia d'Arlon, Libramont et Marche, plus de 2.000 demandes de tests ont été enregistrées par jour depuis jeudi dernier et plusieurs centaines de tests PCR sont encore actuellement en attente de traitement. (Belga)

