Coronavirus - Interdiction de rassemblements de plus de 100 personnes en Israël

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a demandé mercredi de ne pas assister à des rassemblements de plus de 100 personnes dans des espaces confinés, pour éviter une propagation des contaminations au nouveau coronavirus.Cette mesure pourrait concerner, entre autres, de nombreuses synagogues. La rentrée universitaire pourrait également être reportée et les cours pourraient être dispensés en ligne. Les transports ne sont pas concernés pour l'instant, a indiqué le Premier ministre. Ce dernier a annoncé plus tôt une aide de plus de 10 milliards de shekels (2,4 milliards d'euros), pour stabiliser le marché et soutenir l'économie Jusqu'ici, 82 personnes ont été contaminées en Israël. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.